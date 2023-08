Olivenöl und Bouillon: Die besten Katertipps der Sound-of-Glarus-Fans

von Melissa Stüssi

Für viele Menschen gehört zum Festivalsommer nicht nur sonniges Wetter und gute Musik, sondern auch ein kühles Bier oder ein Cocktail dazu. Mittlerweile ist der Alkoholkonsum in der Gesellschaft rückläufig. Im Jahr 2021 betrug laut «Sucht Schweiz» der Pro-Kopf-Verbrauch von alkoholischen Getränken in der Schweiz noch 8,5 Liter, also 1,8 Liter weniger als noch vor 20 Jahren.