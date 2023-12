Trun feiert «600 Jahre Grauer Bund»

Die Gemeinde Trun möchte ein für den Kanton Graubünden sehr wichtiges Ereignis gebührend feiern: Die Neubeschwörung der «Ligia Grischa» also dem Grauen Bund, die sich im kommenden Jahr zum 600. Mal jährt. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Gemeinde Trun hervor.

Unter einem Ahorn in Trun wurde im Jahr 1424 die einige Jahre zuvor in Ilanz von den Talgemeinden des Vorder- und des Hinterrheins gegründete «Ligia Sura» mit dem Namen «Ligia Grischa» bekräftigt, vertieft und um weitere Talschaften erweitert. Dieses Bündnis stellte die Sicherheit der Strassen wieder her, freier Verkehr und Handel wurden so ermöglicht. Die Akteure schworen: «Schi ditg che stattan cuolms e vals» («Solange Berge und Täler stehen»), und besiegelten damit ihr Versprechen, für Sicherheit und gegenseitige Verteidigung zu sorgen sowie Rechte und Besitz zu sichern.

Ein Theater für das Ereignis

Um dieses bedeutende Ereignis zu feiern, hat die Gemeinde zusammen mit verschiedenen Akteuren aus Kultur und Gesellschaft in den vergangenen drei Jahren das Projekt «Sut igl Ischi 2024» ausgearbeitet. Verteilt auf das gesamte Jubiläumsjahr 2024 werden verschiedene Aktivitäten in der Gemeinde Trun stattfinden.

Es wird unter anderem eine Konzertreihe des bekannten «Chor viril Ligia Grischa» in den für den Grauen Bund zentralen Orten Trun, Ilanz, Domat/Ems und Mesocco geben. Weiter kann ein multimediales Werk mit Gesang, Musik und Filmen an drei Aufführungen in Trun besucht werden.

Ausserdem wird ein für das Jubiläum geschriebene Theaterstück bei zehn Aufführungen «Sut igl ischi – il teater» gezeigt. Autor des Stücks ist Michel Decurtins, selbst in Trun aufgewachsen. Die Musik, eigens von Mario Pacchioli für das Stück komponiert, lässt die Aufführung zu einer homogenen Einheit wachsen. Für die Regie zuständig ist René Schnoz, der über viel Erfahrung mit Inszenierungen von Freilichtheateraufführungen und der Arbeit mit Laien verfügt. Die Gesamtproduktion wird von Esther Berther geleitet.