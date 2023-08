Die Filmbühne in Glarus startet mit Theater, Piano-Klängen und einem Tanzfilm

von Claudia Kock-Marti

Das Leben ein Tanz: So lässt sich das Motto der diesjährigen Filmbühne mit Filmen aus der Schweiz, Syrien, Frankreich, Glarus oder Georgien umschreiben. Menschen aus verschiedenen Kulturen, die ihre Träume und Talente leben möchten, stehen im Mittelpunkt – sei dies eine Tänzerin in Frankreich, eine Familie in Syrien, ein Geflüchteter in Zürich, ein Rapper in Paris oder ein Tänzer in Tiflis. Darüber hinaus werden auch wieder neue Filme made in Glarus präsentiert. An jedem Abend gibt es ein spezielles Live-Vorprogramm mit ausgewählten Gästen.