Hinauf in die weiten Alpgebiete mit dem Glarner Käsepass

Mit dem Glarner Käsepass können jeden Sommer mehrere Glarner Alpen entdeckt werden. Auf jeder der Alpen ist ein Kästchen zu finden, in dem der Käsepass-Stempel zum Selberstempeln steckt. Wer alle 20 Glarner Käsepass-Alpen besucht hat und dessen Karte in die Hand der Glücksfee am Alpchäs- und Schabzigermärt in Elm fällt, gewinnt einen ganzen Laib Glarner Alpkäse AOP sowie ein geschnitztes Andenken mit allen Alpnamen. In allen Kategorien gibt es passende Preise zu gewinnen, wie Visit Glarnerland mitteilt. Wer möchte, könne gewisse Strecken auch mit dem E-Bike zurücklegen.

Insgesamt zählt das Glarnerland 88 Alpen. Das Handwerk, die Arbeit mit den Tieren, das sei an der Tagesordnung, so Visit Glarnerland. Während die Tiere im Glarnerland auf den Alpen sömmern, wird im Tal das Heu eingebracht für den Winter. Mit der Alpwirtschaft erhalten die Alp-Teams die Berglandschaft und stellen laut Mitteilung auf fast der Hälfte aller Alpen ein Naturprodukt her: Den Glarner Alpkäse AOP.

Der Glarner Käsepass 2023 ist über info@glarnerland.ch sowie im Glarussell in Glarus, bei Gössi in Glarus, der grünen Kuh in Schwanden und in den Gäste-Infos Elm und Braunwald erhältlich. Die Alpsaison dauert von Anfang Juni bis Ende September. Auch Wanderleiter Ueli Schlittler (ueli.schlittler@outlook.com) führt auf Wunsch Gruppen alpwärts.