Informieren statt anlocken

Der Wechsel vom Schülerin- oder Schülersein ins Berufsleben ist für viele ein riesiger Schritt. Umso wichtiger ist es, dass Jugendlichen so früh wie möglich ihre beruflichen Möglichkeiten aufgezeigt werden. Die Vorbereitung auf die Arbeitswelt sollte bereits weit vor dem Antritt der Lehre beginnen. Es ist wichtig, dass Fähigkeiten bereits früh von Eltern und Lehrpersonen erkannt und gefördert werden. So bekommt ein Kind früh Gespür dafür, was es gut kann und was weniger. Was es lieber macht und was nicht so gerne.