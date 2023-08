Glarnersteg Luchsingen: Die Erfolgsgeschichte von Peter Disch geht weiter

Peter Disch hat bis vor Kurzem ausschliesslich in der Werkstatt Luchsingen des Glarnerstegs gearbeitet. 2022 wurde ihm die Möglichkeit angeboten, an einem Pilotprojekt der Post mitzumachen. An zweieinhalb Tagen pro Woche darf er in den Poststellen Glarus, Schwanden und Netstal mitarbeiten. Briefkästen leeren, Pakete sortieren und Daten einscannen, gehören zu seinen Aufgaben.