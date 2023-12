So stabil ist der schiefe Turm von St. Moritz

Schiefe Türme gibt es viele. In Pisa steht wohl der bekannteste, schiefer ist noch der in St. Moritz. Doch während man weder aus der Toskana noch aus Graubünden erschreckende Neuigkeiten erfährt, sieht es in Bologna ganz anders aus. Denn der Torre della Garisenda, eines von zwei schiefen Wahrzeichen der Stadt, droht zu kippen. Risse im Mauerwerk und neuerdings festgestellte Schwankungen bereiten der Stadt aktuell grosse Sorgen. Die Experten, die den Turm und seine Bewegungen seit Jahren beobachten, schreiben in einem Bericht an den Bürgermeister gar von der «höchsten Alarmstufe».