«Hiking Sounds» findet auf der Madrisa statt

Bereits zum dritten Mal finde das «Hiking Sounds» der Migros statt, wie Klosters-Madrisa Bergbahnen in einer Mitteilung schreiben. Dieses Jahr gehe der Event am Wochenende vom 9. und 10. September auf der Madrisa über die Bühne. Das Event bietet frische Bergluft, Bewegung in der Natur und Auftritte von verschiedenen Schweizer Künstlern.