Wegen Pfarrermangel: Die Glarner Landeskirche schafft die Wohnsitzpflicht ab  

In Zeiten von Pfarrermangel ein wichtiger Beschluss: So können Teilzeitpensen besser ermöglicht werden und es kann auf die Bedürfnisse der Pfarrpersonen, Kirchenmitglieder und Kirchgemeinden eingegangen werden. Wie an anderer Stelle in der Deutschschweiz könnten dadurch kreative Ideen, wie beispielsweise die Anstellung von Pfarrteams, möglich sein. Ein weiterer Nebeneffekt ist eine flexiblere Nutzung der kirchlichen Gebäude: Ganze Pfarrhäuser müssen somit nicht von einer einzelnen Person bewohnt werden, sondern können auch anderweitig vermietet werden oder Verwendung finden.