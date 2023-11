Bei Tenna Tweed ist nur der Reissverschluss kein Bündner

Wenn Landwirt Simon Buchli bei seinen Spiegelschafen auf dem Höfli Zalön bei Safien Platz heute die Schermaschine ansetzt, muss er gut achtgeben. «Früher musste einfach die Wolle weg», meint Buchli. Da konnte man die Tiere auch in zwei, drei Durchgängen von ihrem Fell befreien. «Aber jetzt muss ich schön der Haut nach scheren. Damit die Wolle möglichst lang ist.» Nicht immer ganz so einfach. Aber dass Buchli sich den Mehraufwand macht – «es gibt etwa doppelt so viel Arbeit» –, hat seinen Grund.