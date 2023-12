Gute Qualität des Glarner und Bündner Trinkwassers

Während des laufenden Jahres hat das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) Trinkwasser aus dem öffentlichen Leitungsnetz in Graubünden und Glarus untersucht, wie das ALT in einer Mitteilung schreibt. So viel vorweg: Das Hahnenburger in beiden Kantonen ist in der Regel einwandfrei.