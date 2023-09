Nachhaltigkeit: Kinderkleiderbörse in Chur mit günstigen und modischen Textilien 

Kinder brauchen ständig neue Kleidung. Bei uns kommen verschiedensten soziale Schichten und Leute unterschiedlichster Herkunft. Alles Leute, die günstige und gute Kinderkleidung kaufen wollen, sagen Edith Gartmann und Claudia Caviezel. Jedes Jahr im Frühling und Herbst verwandeln sie die Räume im Titthof in Chur in die Kleiderbörse Chur und damit in einen grossen Kinderkleiderbasar. «Günstige und vor allem ‹modische› Kinderkleider, aus denen Kinder herausgewachsen sind, wählen wir aus.