Neu lernen, sich auszudrücken

Es kommt uns vor wie das Normalste auf der Welt. Einfach ein bisschen miteinander quatschen und über gestern, heute oder morgen sprechen. Davon, wie es wem geht, was wer tut und welche Pläne wer hat. Von klein auf lernen wir eine oder mehrere Sprachen; die Muttersprache(n). Mit ihr sind wir vertraut. In ihr können wir mit Leichtigkeit und ohne Probleme oder Schwierigkeiten erklären, was wir fühlen oder wie wir etwas meinen. Das meiste läuft intuitiv. Wir wissen durch unsere Erfahrung genau, wie ein Satz gebildet wird oder wie man sich in einer spezifischen Situation ausdrücken muss.