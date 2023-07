Eine junge Glarnerin berichtet über Erlebnisse als Campingplatz-Angestellte in Holland

von Ronja Dürst

Auf meiner Haut spüre ich die Wärme der Sonne. Es geht ein leichter Wind. Auf einem Aussichtspunkt an der Küste habe ich es mir auf einer Bank gemütlich gemacht, und ich bin vertieft in ein Buch. Um mich herum sind wenige Touristen. Es ist mitten in der Woche und nur vereinzelte Regionen haben Ferien. Einige Menschen sprechen Deutsch, andere Niederländisch. Ich bin im Kapitel vier der Lektüre, als sich ein kleiner, weisser Hund im Schatten meiner Füsse vor der Hitze versteckt.