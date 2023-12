Am Kantonsspital Graubünden ist die Maskenpflicht zurück

Es ist wieder Grippezeit. Wie üblich mehren sich die Krankheitsfälle Anfang Winter auch in diesem Jahr. So steigen auch, wer hätte es gedacht, die bestätigten Coronafälle stetig an. Auch die Konsultationen mit Verdacht auf Covid steigen gemäss den Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Wer derzeit also krank ist, der hat vermutlich Corona. Zum Schutz vor Ansteckungen und Verbreitung von Erregern führt nun das Kantonsspital Graubünden (KSGR) eine Maskenpflicht ein, zumindest teilweise.