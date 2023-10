Schreiben und Lesen: So lernen Kinder

Wie habt ihr Lesen und Schreiben gelernt? Jeder Erwachsene wird uns eine Geschichte erzählen, ob es im Kindergarten angefangen hat, in der ersten Klasse oder sogar schon zu Hause in der Familie. Wir möchten wissen, wie aus wilden Zeichen etwas Lesbares wird, und haben die Churer Kindergarten-Lehrperson Sandra Fetz gefragt. Auch die Schülerin Ella, die in die dritte Klasse geht, erzählt im Video, wie sie es erlebt hat. An was erinnert ihr euch?