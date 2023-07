Wie die Glarnerinnen und Glarner in die Tanzschuhe schlüpften

Es war so etwas wie ein buntes und geselliges Mini-Strassen-Festival, das «Glaris tanzet», das am Freitag- und Samstagabend in der Verlängerung der Hauptstrasse über die Bühne ging. Und wer in früheren Jahren am «Calle Caliente» Spass hatte, der durfte sich auch am inoffiziellen Nachfolger-Anlass pudelwohl fühlen.