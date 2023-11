«Besorgniserregende Signale»: Jugendorganisation Giuru ruft um Hilfe

Seit ihrer Gründung an der Scuntrada 1991 in Laax ist sie eine feste Grösse in der Rumantschia: die idiomübergreifende Jugendorganisation Giuventetgna Rumantscha, kurz Giuru. Seit drei Jahrzehnten fördert die der Lia Rumantscha (LR) angegliederte Vereinigung den Austausch unter den jungen Romaninnen und Romanen, sie unterstützt sie beim Umsetzen ihrer Projekte und pflegt ausserdem Kontakte zu Gleichaltrigen aus anderen Sprachminoritäten vor allem in Europa. Auch eine eigene Zeitschrift hat sie über viele Jahre herausgegeben, das legendäre Magazin «Punts».