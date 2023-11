RSO-Car-Challenge: Die Gewinnerin steht fest

Seit Sommer 2023 konnten fleissige Radio-Südostschweiz-Hörerinnen und -Hörer bei der «RSO-Car Challenge» mitmachen. Der Hauptpreis war mehr als verlockend: ein nagelneuer Peugeot e-208 Allure. Von den über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern blieben am Ende sechs Finalistinnen und Finalisten übrig Diese trafen sich am Samstag, 11. November, im Medienhaus der Somedia in Chur. Nach einem ausgiebigen Frühstück und einer Führung durch die Redaktion sowie den Radiostudios wurde es ernst.

Mit Wissen und Geschick zum Hauptgewinn

Die sechs Finalistinnen und Finalisten traten in Spielen gegeneinander an. Der Ehrgeiz und die Konzentration war allen ins Gesicht geschrieben. Schlussendlich konnte sich Flavia Gierie mit ihrem Geschick und Wissen in einem Quartettspiel und einem Musikquiz gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Damit sicherte sie sich den Hauptpreis: den elektrisch betriebenen Peugeot.