Felsenfest Parc Ela im Zeichen von Stein und Fels

Am Felsenfest-Markt im Dorfkern von Bivio steht am Sonntag ab 10 Uhr die Vielfalt an Handwerk und Kunst aus Stein und Fels im Mittelpunkt, wie es in einer Mitteilung heisst. Bildhauerinnen, Steinschleifer, Klangkünstler und Schmuckdesignerinnen lassen Interessierte an ihrer Leidenschaft teilhaben. Wer mag, kann auch selbst Hand anlegen: im Mini-Skulpturenworkshop, beim Musizieren im traditionellen Klanggarten, beim Schleifen eines Steins oder kunstvollen Steine-Balancieren.