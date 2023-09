Der grünste Koch des Jahres

Zum ersten Mal in der Geschichte des Gault Millau wird bewertet, wie grün, respektive wie nachhaltig in einem Restaurant gekocht wird. Gleich im ersten Jahr wird einem Bündner Koch der Titel «Der grünste Chef des Jahres» verliehen. Der Award «Green Chef of the Year» geht an Paolo Casanova, der in der «Chesa Stüva Colani» in Madulain kocht. Dem Gault Millau geht es darum, dass die Köche möglichst nachhaltig arbeiten, vorzugsweise bei Produzenten einkaufen, welche sie persönlich kennen und dass sie auch vegetarische Angebote in ihrer Speisekarte haben.