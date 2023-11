Restaurant «Kubli» in Glarus: Karma kocht sehr gut

von Martin Mühlegg*

Wir glauben nicht alles, was im Internet steht. Wenn aber ein Restaurant eine 5,0 auf Tripadvisor und eine 4,9 auf Google bekommt, muss es unglaublich gut sein. Als wir in einer Seitengasse der Glarner Altstadt das Restaurant «Kubli» betreten, sind wir ganz sicher, dass an diesem Mittwochabend nichts schiefgehen kann. Einrichtung, Mobiliar und Gedecke zeugen nämlich von viel Sorgfalt und Stilbewusstsein.