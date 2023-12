Carlo Janka und das «Abentüür Pischteschreck»

Die Stimme von Pistenwart Gian übernimmt Carlo Janka. «Für eine Geschichte, die sich um ein Skirennen dreht und in den Bündner Bergen spielt, konnte ich mir keinen geeigneteren Gastsprecher vorstellen als den legendären Skirennfahrer Carlo Janka», lässt sich Schwiizergoofe-Gründerin Nikol Camenzind in einer Mitteilung zitieren. «Selber Vater und absoluter Fachmann auf der Skipiste, weiss er am besten, wie man Kindern das richtige Verhalten in den Bergen vermittelt.»