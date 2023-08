Verrückt nach Pilzen? Dann auf nach Löwenberg zur «Fiasta da bulius»

Sie unterzeichnet ihre E-Mails gerne mit «mush love», ein lautmalerischer Anklang an «much love». Auf gut Deutsch also: «Pilzliebe» statt «viel Liebe». 2021 hat die heute in der Val Lumnezia lebende englischsprachige Journalistin Alison Langley die «Fiasta da bulius» ins Leben gerufen, ein Festival für alle, die Pilzfans sind oder es werden wollen, mit Workshops, Referaten, Exkursionen und natürlich Kulinarik.