Diese Glarner Familie lebt nur von Geschenken und Spenden

Rayén Oberholzer, ihr Mann Manuel Brändli und ihre Tochter haben im März ihre Wohnung in Zürich aufgegeben und den grössten Teil ihres Besitzes verschenkt. Ein Einkommen hat die Familie nicht: Sie lebt einzig von Geschenken und Spenden. In den Sommermonaten wohnten sie umsonst bei Freunden an der Goldküste in Zürich und bei der Familie von Oberholzer in Glarus, wenn diese gerade auf Reisen war – ohne finanzielle Gegenleistung. Dafür haben sie die Pflanzen gegossen und die Wohnung geputzt.