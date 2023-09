In Glarus können jetzt unter freiem Himmel Rätsel und Kriminalfälle gelöst werden

In Glarus gibt es ab sofort zwei neue Rätselabenteuer unter freiem Himmel, wie Visit Glarnerland mitteilt. So kombiniert der Outdoor Escape Room Rätselabenteuer mit Augmented Reality-Erlebnissen. Interaktive 3D-Objekte werden laut Mitteilung direkt in die Umgebung integriert und erwachen so vor den Augen der Spielerinnen und Spielern zum Leben.

Der Outdoor Escape Room ist für Gruppen ab vier Personen konzipiert. Dabei bewegen sich die Teilnehmenden gemütlich an der frischen Luft und lösen gemeinsam ein Rätsel.

Krimispass als weiteres Angebot

Ein kostenloses Freizeitvergnügen ist der Krimispass. Er ist ein interaktiver Krimi-Trail für Jung und Alt und dauert etwa zwei Stunden. Laut Visit Glarnerland wird für die Spurensuche einzig ein internetfähiges Smartphone benötigt. Damit werden an verschiedenen Schauplätzen in Glarus QR-Codes gescannt und so wichtige Indizien gesammelt. Der Krimispass kann rund um die Uhr gespielt werden.