Klosters wird zum Schlager-Hotspot

Es ist so weit, am 23. November findet die Schlagernacht der «Schlagerfreunde» nach zwölf Jahren wieder statt, wie es in ihrer Medienmitteilung heisst. «Wegen Familie und Kindern brauchten verschiedene OK-Mitgliedern eine Pause», erklärt Tanja Egli im Gespräch mit Radio Südostschweiz. Sie ist Mitglied der Schlagerfreunde Klosters und Teil des Organisationskomitees. «Vor ein paar Jahren haben wir uns dann getroffen, und haben uns gesagt: Hey, wir brauchen ein Revival der Schlagernacht», sagt Egli. Mittlerweile gebe es in Klosters eine Eventarena, die der perfekte Ort sei, um die Schlagernacht umzusetzen.

Musikalisch unterlegt wird das Fest von Wolfgang Petry Double, «Die geheimen Sportsocken» und den No Name Divas. «Mit ‹Die Geheimen Sportsocken›, tritt eine Band auf, die den allerletzten öffentlichen Auftritt überhaupt gibt», sagt Egli. Die Band sei in der Schweizer Schlagerszene unter anderem durch Auftritte an der Schweizer Schlagerparade bekannt, deshalb sei ihr Auftritt eines der Highlights der Schlagernacht.

Der Prättigauer Kultschlagerverein «Schlagerfreunde Klosters» ist seit 20 Jahren bei der jährlich stattfindenden Churer Schlagerparade mit ihrem Hossamobil dabei. Das führte zum Wachstum ihrer Fangemeinde. «Wir wollen unseren zahlreichen Fans mit dem Revival der Schlagernacht etwas zurückgeben», sagt Egli. Wie in der Mitteilung steht, sollen passende Dekoration und Schlageroutfits das Gefühl der vergangenen Schlagernächte zurückbringen. Es werden Songs wie «eine neue Liebe» oder «der Himmel brennt» gespielt.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Tickets und weitere Informationen sind unter www.schlagerfreunde-klosters.ch zu finden. (red)