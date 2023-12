Partys in der Lintharena: Erst rappt EAZ, dann legen die DJanes Tatana und ZsuZsu auf 

DJ Tom, bekannt als lokales Multitalent und Partymacher in verschiedenen Stilrichtungen. Er wird an die Trance-Queen DJ Tatana übergeben. Sie ist die unangefochtene Königin der Street Parade und fehlt seit 1994 an keinem Party-Umzug durch Zürich. In der Lintharena wird sie bereits wie im letzten Jahr vom DJ-Pult aus ihre Hits in die Halle blasen.