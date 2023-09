Von Davos aus in die Antarktis

Schnee- und Lawinenforschungs-Techniker Matthias Jaggi aus Davos reist für mehrere Monate in die Antarktis. Anfang November wird er aufbrechen, erst nach Neuseeland, dann weiter in die Antarktis. Sein Gepäck reist ihm voraus, mit Flugzeug, Eisbrecher und Pistenbully bis zur Forschungsstation Dome Concordia auf dem Hochplateau Dome C. Alles muss gut organisiert sein, denn am Zielort existieren keine Geschäfte und der Onlineversandhandel liefert dort auch nicht hin. So könne auch nichts nachgekauft werden, schreibt das SLF in einer Mitteilung.