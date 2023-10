Humorvoller Geschichtsblick: Wenn Arosa ein Hollywood hätte und Chur die Schweizer Hauptstadt wäre 

Jede Ecke unseres Kantons erzählt ihre ganz eigene Geschichte. Ab und an reichen die Folgen dieser historischen Ereignisse bis in die Gegenwart. Doch was, wenn sich die Geschichte Graubündens nur ein wenig anders entwickelt hätte? Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie es gewesen wäre, wenn bedeutende weltweite Ereignisse hier in der Südostschweiz stattgefunden hätten?