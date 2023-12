Diese Acts rocken dieses Jahr in Bad Ragaz die Bühne

Mando Diao:

Am Samstag wir die Band die Bühne mit Hits wie «Dance with Somebody», «Down in the Past» und «Black Saturday» in Erschütterung versetzen. Die schwedische Rockband ist seit November 2023 mit ihrem neuen Album «Boblikov’s Magical World» auf Tour und wird im Sommer in Bad Ragaz mit neuen Klängen verwöhnen.