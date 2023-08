Premiere des Städtlifäscht gelingt

Schon der Auftakt des Städtlifäscht am vergangenen Samstag in der Stadtkirche war stimmungsvoll; mit dem Männerchor in den bunten Hemden, den reich gefüllten Blumenspindeln neben dem Altar und einem fröhlichen Gottesdienst der Seelsorger Daniel Giavoni und Jürg Wüst.