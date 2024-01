Churer Fasnachtsplakette: Bane vereint die Brambrüeschbahn und Spraydosen

An seine Graffiti-Kunst hat der Bündner grosse Ansprüche. Schliesslich seien seine Kunstwerke für alle da, und nicht nur für Menschen, die in eine Ausstellung gehen. «Es ist nicht so elitär», sagt Bane in dem Video auf Youtube. Mit der Stadt Chur habe der Künstler grosses Glück, was die legalen Flächen zum Sprayen anbelangt und fügt hinzu: «Politik, Tiefbauamt, Polizei, Amt für Kultur, die ziehen alle an einem Strick und stellen uns diese Wände zur Verfügung.»