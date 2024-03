Steigt in die Viamala-Schlucht hinab

Bald öffnet die Viamala-Schlucht nach der Winterpause ihre Tore. Ab dem 28. März können Gäste über 359 Stufen in die Schlucht hinabsteigen. In der Viamala-Schlucht seien noch heute lebendige Spuren einer faszinierenden Geschichte zu entdecken, schreibt Viamala Tourismus. Kinder können sich auf eine spannende Schatzsuche begeben und Erwachsene werden in die Zeit zurückversetzt, als die Säumer noch zu Fuss durch die Viamala-Schlucht zogen. Die Schlucht ist vom 28. März bis 1. November geöffnet.