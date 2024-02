Eine kulinarische Reise durchs Engadin

Entdecken Sie das Zusammenspiel von Kaffee und Bergmilch mit einer Prise Engadiner Bergluft in einem einzigartigen Produkt, das die Essenz des Engadins einfängt. Das Engadiner Mocca Jogurt ist nicht nur ein Geschmackserlebnis, sondern auch eine Hommage an die Schönheit und den Reichtum dieser einzigartigen Region. Das Engadiner Mocca Jogurt in Zusammenarbeit mit der Molkerei Lataria Engiadinaisa und der Kaffeerösterei Cafè Badilatti ist ab sofort im ganzen Engadin erhältlich. Ein Produkt, das nicht nur den Gaumen erfreut, sondern auch eine Geschichte erzählt, die die Liebe zum Handwerk und Stolz auf die Region vereint.