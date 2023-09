Seit zehn Jahren machen sich die Pilger von Linthal nach Zürich auf den Weg

Kohler lebt seit einigen Jahren in Stäfa, doch sein Bezug zum Glarnerland ist immer noch lebendig. «Wir haben das zehnjährige Jubiläum des Felix-und-Regula-Pilgerwegs, das muss doch gefeiert werden», sagt er. Am 11. September ist es zehn Jahre her, dass sich die erste Pilgergruppe in Linthal an der Quelle im Tierfehd auf den Weg bis nach Zürich machte und so den Pilgerweg ins Leben rief. Denn im Mittelalter war das Grab dieser Heiligen in Zürich eines der meistbesuchten Pilgerziele Europas.