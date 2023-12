Der Verein Kinderkultur Chur gewinnt den Prix Benevol Graubünden 2023

Wie es in einer Mitteilung heisst, geht der diesjährige Hauptpreis an den Verein Kinderkultur Chur in der Kategorie Innovation. Der Verein veranstaltet aktuell zum 21. Mal einen theatralischen Adventskalender im Dachstock des Rätischen Museums in Chur. Täglich finden jeweils vom 1. bis 23. Dezember kostenlose kulturelle Aufführungen für Kinder ab fünf Jahren statt. Die Darbietung sei jeweils eine Überraschung, so wie es sich für einen Adventskalender gehöre, heisst es weiter.