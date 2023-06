Domat/Ems feiert sein Dorf in allen Facetten

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Domat/Ems mussten sich vier Jahre gedulden, bis sie wieder ein Dorffest feiern können. Nun ist es am kommenden Samstag so weit: Das traditionelle Dorffest, welches alle drei Jahre stattfindet, geht auf den Emser Gassen über die Bühne. Es bietet Vereinen von Domat/Ems die Möglichkeit, sich der breiten Bevölkerung zu präsentieren, heisst es in einer Mitteilung der Veranstalter.