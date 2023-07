Selbst hergestellte Fruchtglace: Süsses Vergnügen in der Sommerzeit

Das verstehen wir voll, auch für uns ist Glace der unangefochtene Star des Sommers und definitiv ein Genuss, der Gross und Klein erfreut. Allerdings finden wir, dass die Glace auch «easy peasy» in der heimischen Küche hergestellt werden kann. Hausgemachte Eiscreme schont nicht nur euer Portemonnaie, sondern ermöglicht es euch, mit Geschmacksrichtungen und Zutaten zu experimentieren, die weit über das hinausgehen, was ihr in einer handelsüblichen Glacetruhe findet. Und genau deshalb stellen wir in diesem Wochenendtipp gemeinsam «Aprikosen-Himbeer-Fruchtglace» her.