«Blue Lagoon Mocktail»: Leckere Abkühlung für sonnige Tage

In diesem «Wuchanendlich» stellen wir gemeinsam einen «Blue Lagoon Mocktail» her. Der alkoholfreie Drink überzeugt nicht nur mit seiner «catchy» Farbe, sondern ist auch unglaublich lecker. Und das Beste daran ist, man muss kein Profi sein, um den Drink zu mixen. Das Rezept ist kinderleicht und die Zutaten sind an einer Hand abzählbar. Seid ihr bereit? Dann holt eure zwei Lieblingsgläser aus dem Schrank und los geht es.