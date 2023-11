Dave Stewart sorgt für süsse Träume am «Art on Ice» in Davos

Achtmal wird «Art on Ice» im kommenden Februar aufgeführt, davon zweimal – am 16. und 17. Februar – in Davos. Worauf sich die Organisatoren besonders freuen: dass der britische Musiker Dave Stewart mit den Klassikern von Eurythmics auftritt. Es sei «eine seltene Gelegenheit, eine Legende live zu erleben», lässt sich Showproduzent Oliver Höner in einer Mitteilung zitieren. Zusammen mit Annie Lennox produzierte Stewarts in den Achtzigerjahren unter anderem die Welthits «Sweet Dreams» und «There must be an angel». Diese sollen nun Teil der «einzigartigen Magie von ‹Art on Ice›» werden.