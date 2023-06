Patrick Stebler: Ein Mann für alle Düfte

Stellen wir uns die Szene einfach mal vor. Sie ist fiktiv, beruht aber auf den Hoffnungen der Werberinnen und Werber. Susanne und Jürgen, Eltern aus Frankfurt, stöbern in einer Schachtel mit Ferienerinnerungen. Wo solls dieses Jahr hingehen mit den Kindern? Ans Meer oder in die Berge? Jürgen holt ein Glas mit Muscheln vom Strand hervor, dann ein Stoffsäckchen mit der Aufschrift «Bergün Filisur». Er hält es Susanne hin, sie schnuppern daran. Der Duft von Arvenspänen steigt ihnen in die Nase. Erinnerungen kommen hoch.