Die grosse Wein-Challenge: Wer hat den besten Geschmack?

Die Weinliebhaberinnen und -liebhaber unter euch werden es wissen: Weine nur durch ihren Geschmack dem Herkunftsland zuzuordnen, ist gar nicht so leicht. Das haben wir in einer Test-Degustation festgestellt. Hier seht ihr, wie gut sich unsere Redaktionskolleginnen und –kollegen in der grossen Wein-Challenge geschlagen haben: