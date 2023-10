Winterpause im Davoser Partystreit

Sicher hatten dort viele ihren Spass, doch viele fühlten sich durch diesen Betrieb auch arg gestört. Mit dem als «grösstes Winter-Pop-up der Alpen» angepriesenen Projekt wollte der Verein Secret Mountain Davos am Seehofseeli in Davos Dorf im letzten Winter «das Après-Ski neu definieren». Das ging in die Hose. Nicht, dass sich im für seine winterlichen Partys bekannten Davos urplötzlich eine ausschliesslich stillen Nächten verschriebene Anti-Party-Koalition etabliert hätte.