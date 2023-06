Die Proteste zeigen Wirkung: Churer Stadtrat rudert bei «Au Dabi» zurück

Vor genau einem Monat lancierten die Churer Sportanlagen das neue «Au Dabi»-Abo. Was folgte, war ein Sturm der Entrüstung in Leserbrief- und Kommentarspalten sowie in der Politik (Ausgabe vom Donnerstag). Eine erste Petition auf «suedostschweiz.ch/petitio» wurde mittlerweile innert sechs Tagen von knapp 1800 Menschen unterzeichnet; inzwischen fordert eine zweite Petition an gleicher Stelle ebenfalls die Abkehr vom All-inclusive-Zwang von «Au Dabi».