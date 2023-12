WEF-Wanderdemo kommt bei Gericht nicht unter die Räder

Die Gegnerschaft des World Economic Forum (WEF) macht mobil. Wie in den Vorjahren soll auch diesen Januar eine zweitägige Protestwanderung von Küblis via Klosters nach Davos durchgeführt werden. Organisiert wird die Aktion wiederum vom «Strike WEF»-Kollektiv (Ausgabe vom 14. November). Die Gesuche sind eingereicht. Von Küblis nach Klosters ist am 13. Januar ein Marsch auf der Kantonsstrasse geplant. Am Folgetag würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder über einen Wanderweg bis zum Bahnhof Davos Wolfgang laufen und von dort aus per Zug nach Davos Platz fahren, wo am 14.