Bündner Minze - Der Bündner Shot

Wie entstand die Idee für Bündner Minze und was hat euch dazu inspiriert, euren eigenen Likör zu entwickeln?

Die Inspiration für die Bündner Minze entstand aus dem Wunsch, am Churerfest einen einzigartigen Shot anzubieten, der exklusiv an unserem Stand erhältlich ist. Zuerst haben wir mit verschiedenen bekannten Schnäpsen und Mixgetränken experimentiert, um einen speziellen Shot zu kreieren. Diese Versuche brachten jedoch nicht das gewünschte Ergebnis. Das motivierte uns, einen Schritt weiterzugehen und einen eigenen Likör zu entwickeln.

Bündner Minze wird oft mit Berliner Luft verglichen. Was macht euren Likör einzigartig und unterscheidet ihn von anderen Pfefferminzlikören?

Natürlich gibt es da Ähnlichkeiten - denn es sind beides Pfefferminzliköre. Aber wir unterscheiden uns durch drei Schlüsselelemente: Erstens sind unsere Zutaten ausschliesslich natürlich. Zweitens ist unser Likör ein echtes Swissmade-Produkt, was Qualität und Authentizität garantiert. Und drittens bringen wir mit der Bergamotte eine einzigartige Note ins Spiel. Was uns aber wirklich auszeichnet, ist die Leidenschaft, Liebe und Graubünden, die in jeder Flasche Bündner Minze steckt. Wir glauben, dass man das schmeckt.