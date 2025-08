Buchtipp August

Roman des Monats August:

Charlotte McConaghy: «Die Rettung»

Verlag S. Fischer

Allein mit seinen drei Kindern lebt Forscher Dominic in einem Leuchtturm auf einer verlassenen Insel, irgendwo zwischen Australien und Antarktis. Weil das kleine Stück Land langsam vom steigenden Wasser verschlungen wird, ist das Forschungsteam längst schon abgereist. Sie sind die Letzten einer Forschungsstation, die dort den Abtransport und die Rettung des umfassendsten globalen Saatgut-Tresors organisieren sollen. Doch wer ist die Fremde, die in einer Sturmnacht plötzlich an die Küste gespült wird? Das sie schwer verletzt und völlig unterkühlt überlebt, grenzt an ein Wunder. Aber woher kommt sie und was sucht sie auf der Forschungsstation? Während die Kinder sich von ihrer atemberaubend schönen Insel und den geschätzten Tieren verabschieden müssen, beginnen die fünf Menschen, Sehnsüchte und Geheimnisse zu teilen und sich zu fragen: Welche Entscheidungen müssen wir treffen, um die Menschen zu schützen, die wir lieben? Hier werden auch gängige Themen unserer Zeit verhandelt: Naturgewalten, Familie und Verlust. Ein archaischer Roman über Liebe, Natur und Gewalt, über Familienbande und eine Welt im Südpolarmeer, die langsam versinkt im Meer. Menschen, Tiere und Pflanzen versuchen sich von dieser Art arktischer Arche Noah vor dem Untergang zu retten – ja, genau so dramatisch! Nicht auszuschliessen, dass auch Sie das Buch an einem Tag und einer halben Nacht verschlingen: Abenteuerlich, atemberaubend und so wild, dass der Herzschlag in den Ohren dröhnt.