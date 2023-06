Mit dem E-Bike die Region entdecken

Kulinarik-Tour Walensee

Warum weit wegfahren, wenn die Riviera so nahe ist? Das mediterrane Klima rund um den Walensee lässt laut Heidiland Tourismus Feriengefühle aufkommen. Mit dem E-Bike lassen sich die idyllischen Dörfchen am Walensee erkunden. Heidiland Tourismus hat eine Route bereit: Zum Start holt ihr ein E-Bike oder Velo beim Intersport Network in Unterterzen ab und fahrt in Richtung Mühlehorn. Dort wird euch die Vorspeise serviert. Gestärkt geht es weiter bis nach Weesen. Dort geniesst ihr im Restaurant die Hauptspeise mit Blick auf den Walensee. Anschliessend überquert ihr mit dem Schiff den fjordähnlichen Walensee. Zum Schluss geniesst ihr das Dessert in Mols.