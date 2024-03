Tipps und Tricks zum «Knoblauch des Waldes»

Die einen lieben ihn, andere finden den Geschmack eher wiederlich: den Bärlauch. Er ist eine dieser Pflanzen, die den Frühling ankündigen. Man kann ihn für verschiedene Rezepte verwenden, wegen des Geschmacks wird er auch «Waldknoblauch» genannt. Wir geben euch einige Tipps rund um die Ernte und Zubereitung des Bärlauchs.

Ernte

Die Bärlauch-Saison ist je nach Höhenlage von März bis Mai. Dann fangen die Pflanzen an zu blühen und verlieren an Geschmack. Im Juli verschwindet er wieder, die Zwiebeln bleiben aber unter Boden, um im nächsten Jahr wieder zu spriessen. Bärlauch wächst gern am Rand von Laubwäldern, auf feuchten, nährstoffreichen Böden. Besonders Buchenwälder gefallen ihm. Bei der Ernte sollte man gut aufpassen: Bärlauch wird gerne mit den giftigen Maiglöckchen oder den Herbszeitlosen verwechselt. Zur Veranschaulichung eine Grafik dazu: